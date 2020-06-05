"الصحة" تعلن أسماء وعناوين مراكز الدم للتبرع ببلازما المتعافين من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تفعيل العمل ب ٥ مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافيين، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا يستعرض الوطن في نقاط ارقام تليفونات للتواصل مع مراكز الدم

١- المركز القومي لنقل الدم ٥١ شارع وزارة الزراعة العجوزة الجيزة

ارقام التواصل ٠٢٣٧٦١٣١١٧

٠٢٣٧٦٢٠٢٠٢

2- المركز الاقليمي لنقل الدم بطنطا سيجر شارع حافظ وهبي

٠٤٠٣٥٠٩٥٧٥

٠٤٠٣٥١١٥٥٤

٠٤٠٣٥٠٩٦٣٧

٣-مركز الإسكندرية ميدان عبدالقادر ابو عقدة مجمع الإسعاف كوم الدكة

٠٣٣٩٢٣٢٢٥٧

٠٣٤٩٥١٩٧١

٠٣٧٩٥١٩٦٣

٤- المركز الاقليمي لنقل الدم في المنيا شارع كورنيش النيل بجوار مركز الاورام

٠٨٦٢٣٣٩٢٤١

٠٨٦٢٣٣٩٢٤٢

٥- مركز نقل الدم بالقصر

٠٩٥٢٢٨٣٥٧٩

داخل مستشفي الاقصر الدولي بشارع التلفزيون