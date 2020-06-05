"الصحة" تحدد 5 مراكز للتبرع بالدم لعلاج حالات كورونا الحرجة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة، والتي تم العمل بها في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية، وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد. وتناشد وزيرة الصحة والسكان المتعافين من فيروس كورونا بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، التوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، حيث تم تفعيل العمل بـ 5 مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافين، تشمل: 1- المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالقاهرة، إضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا. وأشارت الوزارة إلى أن هناك شروطا للمتعافين من فيروس كورونا المسموح بتبرعهم ببلازما الدم وهي: - وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد. - سحب 2 مسحة سلبية (دليل تعافي المصاب). - مرور ١٤ يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية، مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.