بخلاف 105.. أرقام الإبلاغ عن حالات كورونا في محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك عددًا من الخطوط الساخنة للتعامل مع حالات كورونا وتلقي الاستفسارات وحل المشكلات والإجراءات المتخذة من قبل الدولة في هذا الشأن عن طريق متخصصين مدربين على التعامل مع المواطنين.

أرقام شكاوى كورونا في الجيزة

منظومة الشكاوى الحكومية: 16528

الخط الساخن لوزارة الصحة: 15335 - 105

غرفة عمليات محافظة الجيزة: 114

مديرية الشؤون الصحية بالجيزة: 35714170

وأكد المحافظ أنّه سيتابع على مدار اليوم أي شكاوى ترد عبر الخطوط الساخنة للتأكد من التعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، لافتًا إلى أنّ الخطوط ستساهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وقامت الوزارة بتخصيص رقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة أندرويد من هنـــــــــا، ونسخة أيفون من هنـــــــــا.