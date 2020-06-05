زيادة مفاجئة.. إيطاليا تسجل 518 إصابة بـ كورونا

شهدت إيطاليا، اليوم، زيادة مفاجئة في وتيرة الإصابات اليومية بوباء كورونا المستجد "كوفيد - 19" بعد أيام من انحسارها، وذلك بتسجيل 518 إصابة معظمها بمقاطعة لومبارديا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت هيئة الحماية المدنية في بيان، إن وتيرة الزيادة اليومية قفزت من 177 امس الخميس، إلى 518 حالة منها 400 حالة في لومبارديا وحدها ليتخطى إجمالي الحالات المسجلة في إيطاليا 234 ألف إصابة منذ اندلاع الجائحة.

وأشارت الهيئة الإيطالية، إلى أن عدد الوفيات سجل 85 حالة جديدة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 33774 متوفيا.