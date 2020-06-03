إيطاليا تسجل 71 وفاة جديدة بكورونا

سجلت إيطاليا، اليوم، ارتفاعا للوفيات اليومية بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم رصد 71 حالة، مقابل 55 في إحصائية أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 71 حالة، وبلغ 33601 شخصا منذ بدء التفشي في 21 فبراير.

واشار هذا الرقم إلى ارتفاع حصيلة الوفيات اليومية بسبب كورونا المستجد في البلاد مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 30 مايو الماضي إلى 111، وفي 31 مايو إلى 75، وفي 1 يونيو 60، وفي 2 يونيو الجاري 55.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 321 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 233836.

وشهد معدل الإصابات اليومية بالتالي ارتفاعا طفيفا، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 30 مايو الماضي 416 حالة، وفي 31 مايو 355، وفي 1 يونيو 178، وفي 2 يونيو الجاري 318.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 39893 إلى 39297، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 408 إلى 353 حالة.

وأوضحت الهيئة، أن عدد المتعافين تزايد بواقع 846 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 160092 إلى 160938 شخصا، وتجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.497 مليون، بينما يبلغ عدد سكان البلاد 60 مليون نسمة.

وقررت الحكومة الإيطالية تخفيف قيود كثيرة تم فرضها بسبب الجائحة، واليوم، أعادت السلطات حرية التنقلات في كافة أنحاء البلاد، ما يثير مخاوف لدى بعض الحكام الإقليميين من خطر تجدد التفشي بقوته السابقة.

وفي إسبانيا، اعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 219 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة في يوم واحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ارتفاع عدد الوفيات بالوباء في إسبانيا إلى 27128

وقالت الوزارة الإسبانية، على موقعها الإلكتروني الرسمي ان عدد الوفيات ارتفع ليصل الى 27128 في حين ارتفع العدد الاجمالي للاصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" الى 240326 حالة.

واوضحت الصحة الإسبانية، ان العاصمة مدريد سجلت أكبر عدد من الإصابات مع 69112 يليها إقليم (كتالونيا) مع 59112 إصابة ثم إقليم (كاستيا ليون) مع 18956 إصابة و(كاستيا وليون) مع 17355 إصابة بينما سجلت (سبتة) و(مليلية) أدنى عدد من الإصابات مع 155 و122 على الترتيب.

ويناقش البرلمان الإسباني اليوم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 15 مارس الماضي لمدة 15 يوما للمرة السادسة والأخيرة لمواصلة محاربة الفيروس أي حتى 21 يونيو المقبل.

بلجيكا تعلن الانتقال للمرحلة الثالثة من خطة تخفيف قيود كورونا

وفي بلجيكا، أعلنت رئيسة الوزراء، صوفي ويلمز، اليوم، أن المرحلة الثالثة من تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا المستجد ستبدأ اعتبارا من الثامن من يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت ويلمز في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الأمن البلجيكي "المؤشرات مشجعة كما نرى في التقارير اليومية عن الأرقام"، مشيرة إلى ان ارقام الاصابات بكورونا في البلاد "باتت أفضل من التوقعات وذلك نتيجة الجهد الجماعي لنا جميعا".

وأضافت ويلمز، "اعتبارا من 8 يونيو سنفكر بشكل مختلف الحرية هي نقطة انطلاقنا سيكون كل شيء ممكنا باستثناء أمور محظورة".واوضحت ان المرحلة الثالثة تشمل السماح باقامة الشعائر الديينة الجماعية لما يصل إلى 100 شخص بدءا من يوم الاثنين على أن يرتفع العدد إلى 200 في الاول من يوليو.

كما تسمح ببدء الرحلات في بلجيكا لمدة يوم أو عدة أيام واعتبارا من منتصف الشهر الجاري سيتم السماح برحلات إلى الخارج داخل منطقة شنجن التابعة للاتحاد الأوروبي.

واضافت ويلمز، انه بموجب المرحلة الثالثة سيتم إعادة فتح دور السينما والمسارح بدءا من أول يوليو كما يمكن تنظيم الأنشطة الثقافية بدون جمهور أو حشد من 8 يونيو.وشددت على ضرورة اتباع القواعد الصحية ومنها الالتزام بنظافة اليدين والتباعد الجسدي وتنظيم الانشطة خارج الاماكن المغلقة قدر الامكان واتخاذ اجراءات اضافية للاشخاص العرضة للاصابة بالفيروس.

وقالت ويلمز، ان المطاعم تعمل بدءا من الثامن من يونيو على أن تكون المسافة بين الطاولات متر ونصف على الاقل ولا يتجاوز عدد الجلوس على الطاولة الواحدة 10 أشخاص.

وتستأتف جميع الأنشطة الرياضية بدءا من 8 يونيو وتشمل الدورات التدريبية والمباريات في الداخل والخارج وسيتم تطبيق بعض القيود.

وأوضحت رئيسة الوزراء البلجيكية، أن الثامن من يونيو ليس خط النهاية لخطة رفع الاغلاق وستجرى المرحلتان 4 و 5 في شهري يوليو وأغسطس إذا سمح الوضع بذلك".