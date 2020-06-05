أحمد عمر هاشم يصف شعوره خلال إلقاء خطبة الجمعة اليوم

تحدث دكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، عن إلقائه خطبة الجمعة، اليوم، لأول مرة منذ شهرين بعد إغلاق المساجد، بسبب إجراءات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "ten": "كنت أشعر بعاطفة جياشة طيلة الفترة الماضية، لأن المساجد هي بيوت الله، وفيها متنفس روحي يسمع فيه الناس الكلمة ويشعرون بالروحانية".

وأضاف: "جئنا إلى المسجد رغم كل المحاذير الذي يؤخذ بها، لكن كنت مدفوعا بعاطفة دينية جياشة حبا في المسجد الذي هو بيت الله والذي فيه الروحانيات، وخطبة اليوم بينت ما يجب الأخذ به بالأسباب، ويجب أن نتضرع إلى الله".

وتابع، أنه ركز في الخطبة على إخلاص الإنابة لله، ودعا الناس إلى 3 أمور، "ووجهت نداء من الأزهر إلى الإنسانية جمعاء، مسلمين وغير مسلمين، وقلت يجب التضامن حتى يحصر هذا الوباء".

وأردف أن النداء الثاني كان موجهًا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، موضحًا: "إذا ما ظهرت الفاحشة في قوم أعلنوا بها إلا وظهرت بها الأوبئة والأسقام والأوجاع، ودعوت أن نتوب إلى الله ونتضرع إليه".

وأشار إلى أن النداء الثالث كان موجهًا إلى رجال الأعمال والأغنياء أفرادًا ومجتمعات، أن يتم التعاون لمساعدة الفقراء وعلاج المرضى لحل الازمة، كما أن النداء الرابع والأخير فكان موجهًا للأطباء والمرضى، بأنهم عندما يخدمون المرضى فإنهم يؤدون أشرف رسالة وأعظم طاعة إلى الله.