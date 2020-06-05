أحمد عمر هاشم للأطقم الطبية: تقومون بأعظم عبادة لله

وجه الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رسالة إلى الأطقم الطبية قائلا: "يا أيها القائمين على الآسرة البيضاء من الممرضين إلى الأطباء، أخلصوا العمل وأيقنوا أنكم بمعالجتكم للمرضى تقومون بأعظم عبادة وقربًا إلى الله سبحانه وتعالى"، مستشهدا بقول الله في الحديث القُدسي " إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ يَومَ القِيامَةِ: يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قالَ: يا رَبِّ كيفَ أعُودُكَ؟ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ، قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أما عَلِمْتَ أنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟".

وأضاف "هاشم" خلال خطبة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، الذي نقله التلفزيون المصري، "يا أيها الناس في كل الأرض من منبر الأرض الشريف في أرض الكنانة نرسل هدا النداء إلى العالم بأسره والإنسانية والبشرية جمعاء على مختلف مذاهبهم وعقائدهم ومللهم، إنما ما وقع على الأمة من وباء عجز عن ذهابه عباقرة العلم الحديث نذير من النذر يحمل للبشرية الدلالة الساطعة والبراهين أن لهذا الكون إله".

وتابع: "النداء الثاني إلى أمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، توبوا إلى الله واصطلحوا مع الله، وضعوا يدكم مع يد الله، لأنه الحق ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة".

واختتم: "النداء الثالث نرسله من أزهرنا الشريف للعالم، أن تعاونوا يا أيها الأغنياء مع الفقراء من المرضى والدول الفقيرة في هذا الوباء والعلاج".