عمدة واشنطن تطالب ترامب بإنهاء "المظاهر المسلحة" في المدينة

طالبت عمدة واشنطن موريل باوسر، اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإنهاء جميع المظاهر المسلحة من المدينة، على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد بعد مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت باوسر في تغريدة على حسابها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مرفقة برسالة موجهة إلى ترامب بهذا الخصوص: "أطلب أن تسحب جميع الإجراءات الاستثنائية لفرض القانون من مدينتنا، وإنهاء الوجود العسكري فيها".

وأشارت باوسر في تصريحات سابقة، إلى أنها تحدثت مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بشان إجراءات تطبيق القانون الفدرالي ونشر القوات العسكرية في شوارع العاصمة.

وقالت باوسر، إن هذا التوجيهات تتم من قبل المدعي العام الأمريكي ويليام بار، الذي يتمتع بمنصب قيادي لدى مكتب التحقيقات الفدرالي، مطالبة بسحب الجنود من العاصمة واشنطن.

وتواصلت الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، الرجل الأمريكي من أصل أفريقي، في مدن أمريكية عدة، بما فيها العاصمة واشنطن، على الرغم من فرض السلطات حظر للتجول في ساعات الليل.

وشارك المئات، أمس الخميس، في مدينة مينيابوليس في مراسم تأبين فلويد، الذي توفي أثناء قيام الشرطة بتوقيفه في قضية أشعلت مظاهرات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.

وقتل فلويد في 25 مايو الماضي، على يد ضابط في الشرطة ضغط بركبته على رقبته لمد 8 دقائق، في حادثت تم توثيقها بالصور وأثارت غضبا واسعا داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ومن المتوقع أن يمثل 3 من بين 4 رجال من الشرطة الذين اعتقلوا فلويد قبل وفاته أمام المحكمة للمرة الأولى، حيث ستوجه لهم تهمة التواطؤ في قتله.

ولم تشهد الولايات المتحدة مثل هذه الموجة من الاضطرابات منذ اغتيال زعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج، عام 1968.