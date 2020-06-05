18 وفاة و930 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

قالت تركيا، اليوم الجمعة، إنها سجلت 930 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" و18 وفاة جديدة وسط استمرار لتراجع وتيرة الإصابات والوفيات بالجائحة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تصريح صحفي انه تم تسجيل 930 حالة إصابة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 168340 حالة.

وأضاف أن بلاده سجلت أيضا اليوم عددا للمتعافين من الفيروس بعد شفاء 1622 حالة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 133400 مصابا.

وأوضح قوجة، أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة بكورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 4648 حالة ويبلغ متوسط معدل أعمارهم 74.6 عاما في حين يرقد 592 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 269 مصابا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار الوزير التركي، إلى أن المختبرات الطبية أجرت اليوم 57829 تحليلا للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار كورونا المستجد في تركيا إلى أكثر من 2.267 مليون تحليل.

وفي إطار تخفيف القيود المفروضة لمواجهة كورونا المستجد، أوضح قوجة، أن أكثر من ألف مريض أجنبي زاروا تركيا خلال الـ10 أيام الماضية.