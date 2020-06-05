ترامب: تجاوزنا كورونا إلى حد كبير وأنعشنا الاقتصاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده "تجاوزت إلى حدّ كبير" وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، داعيا حكام الولايات إلى رفع إجراءات الإغلاق التي لا تزال سارية، وفقا لما ذكر ته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتعليقاً على التراجع المفاجئ لمعدّل البطالة في مايو الماضي، تفاخر ترامب "بقوّة" الاقتصاد الأمريكي.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض "هذه القوة أتاحت لنا تجاوز هذا الوباء الفظيع، لقد تجاوزناه إلى حدّ كبير".

وأضاف ترامب، "اتخذنا كل القرارات التي كان يجب اتخاذها" في حين يتعرّض لانتقادات بسبب إدارته للأزمة الصحية.

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة "قامت بخطوة كبيرة" في إطار "انتعاش" اقتصادها، مضيفا أنّ الأشهر المقبلة ستثبت أن الاقتصاد الذي كان بحال جيدة قبل الوباء والعزل سينتعش من جديد.

ونشرت وزارة العمل أرقاما تظهر استحداث 2.5 مليون وظيفة في مايو، وتراجع نسبة البطالة 13.3% عقب إلغاء عدد كبير من الوظائف في الأشهر السابقة نتيجة الأزمة.

ودعا ترامب، مجدداً حكام الولايات حيث لا تزال سارية إجراءات العزل وقيود أخرى لاحتواء كوفيد-19، إلى رفعها.

وقال ترامب، "نريد انتهاء العزل بشكل صارم في هذه الولايات"، مؤكداً أن الوضع جيد في الأماكن التي رُفعت فيها القيود.