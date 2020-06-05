ضبط مندوب مبيعات وسمكري بحشيش وأقراص مخدرة بالإسماعيلية

نجحت مباحث مكافحة المخدرات بمدرية أمن الإسماعيلية من ضبط سمكري ومندوب مبيعات يتاجران فى الحشيش والأقراص المخدرة ومخدرالشابو، ويقومان بتوزيع المخدرات على عملائهم بدائرة قسم ثالث ومدينة الإسماعيلية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ اللازم.

وكان اللواء هشام الزغبي، مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية وسيناء الشمالية، قد تلقى معلومات وردت إلى العميد مفيد فوزي، مدير إدارة المكافحة بالإسماعيلية وسيناء الشمالية بقيام سمكري سيارات، ومندوب مبيعات بتوزيع كميات من المخدرات منها نبات الحشيش المخدر وأقراص المخدرة على عملائهم من مدمني المخدرات بمدينة الإسماعيلية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية تمكن فريق البحث من ضبط المتهم أحمد. ع37 عام سمكري سيارات وبحوزته 35 فرش حشيش، 2 كيس من مخدر الشابو، قبل توزيع المضبوطات على عملائه من مدمني المخدرات بدائرة قسم ثالث، وضبط المتهم م.م. ع 35 عاما مندوب مبيعات ، وبحوزة 1500 قرص مخدر قبل توزيعها على مدمني المخدرات بمدينة الإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة التى أقرت بحبس المهمين على زمة القضية والتحفظ على المضبوطات.

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