"والله بعودة يا هرم".. توسعة شارع ترسا تعيد للسكان ذكريات "البراح"

مجاورة مزار أثري ورؤيته من مدخلات البهجة والفخر على سكان تلك الأحياء، ومن بينهم سكان شارع ترسا الموازي لشارع الهرم في محافظة الجيزة، لاستطاعتهم رؤية جزء من أهرامات الجيزة على مرمى البصر حتى تلاشت مع ازدياد العشوائيات، لتعود لرؤياهم مجددا بعد حملة إزالة العقارات ضمن خطة توسعة الشارع ليكون بديلاً مروريا عن شارع الهرم أثناء أعمال حفر الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

محمد عبدالحميد، رأى شارع ترسا وقتما كان "ترعة" محاطة بأراض زراعية في فترة السبعينات وشهد على تطوره حينما كان يأتي زيارات لعائلته في صغره حتى اتخذ من أحد عقاراته مسكنًا للزوجية في منتصف الثمانينات، مستمتعا برؤية الأهرامات في كل صباح عند ذهابه لعمله وحين العودة حتى بدأ يختفي الهرم تدريجيا "المباني العشوائية بتكتر وهو بيتخفى وراها".

قبل عشرين عاما كان يظهر جزء من الهرم بوضوح، فيدفع الرجل الخمسيني لاصطحاب أولاده بدرجاتهم إلى شارع ترسا لتعلم ركوب الدراجة وفي خلفيتهم أهرامات الجيزة وكأنها على بعد أمتار رغم المسافة الطويلة، متعة بسيطة تحدث عنها "محمد"، لـ"الوطن"، كان يستمتع بها برفقة صغاره، والتي تلاشت مع اختفاء الهرم منذ تقريبا بداية الألفينات.

عاد "عبدالحميد" إلى عادته في هذه الأيام بالوقوف ثواني لرؤية الهرم بعد حملات إزالة العقارات من أجل توسعة الشارع والتي أخذت في طريقها كل ما كان يحول رؤية واحد من عجائب الدنيا السبعة يوميا.

"سوق السيراميك"، ذلك ما وعى عليه عبدالرحمن أشرف عن مسمى الشارع الذي يقطنه، لانتشار مئات محلات السيراميك منذ بداية التسعينات تقريبا، وتلتصق بأحد البيوت لافتة صغيرة مدوّن عليها شارع أنور السادات "ترسا سابقا"، لم يكن يهتم بكل ذلك قدر حديثه رفقة أصدقائه عن رؤيته للهرم من مسكنه دون أن يتكلف عناء الذهاب إليه من مسافات بعيدة مثلهم.

يضحك عبدالرحمن، صاحب الـ26 ربيعا، وهو يتذكر أنه لم يذهب إلى زيارة أهرامات الجيزة غير مرة واحدة في صغره، وكان رؤيته يوميا تشبع رغبته في الذهاب إليه كأقرانه، ولكن الميزة ظلت تتلاشى كلما مرَّ الوقت، وأصبح يهرب من الشارع الذي زاد زحامه وتكسيره وضيقه، ليرى بوادر بعودته لسابق عهده الذي شهده "والله بعودة يا هرم".