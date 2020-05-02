بدء إزالة عقارات "ترسا" ليكون بديلا عن "الهرم" خلال حفر "المترو"

تابع المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، البدء في إزاله عددا من العقارات بشارع ترسا بحي الطالبية كمرحله أولى لتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للشارع باعتباره أحد المحاور المرورية الهامة والموازية لشارع الهرم بعد حصول أصحاب العقارات على التعويضات المتفق عليها سواء مبالغ مادية أو وحدات سكنية بديلة.

وأعلنت محافظة الجيزة عن أنها تلقت الطلبات النهائية لمواطني شارع ترسا الواقعة منازلهم ضمن مخططات تطوير وتوسعة الشارع ليكون بديلاً مروريا عن شارع الهرم أثناء أعمال حفر الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق عقب إعلان المحافظة عن التعويضات المادية أو البدائل الأخرى من الوحدات السكنية للمقيمين بالعقارات التي سيجري إزالتها.

وأنشأت المحافظة مقرا ثابتا بشارع ترسا للجان تلقي الرغبات النهائية للمواطنين والرد على أية استفسارات أو تساؤلات يرغب المواطنين في معرفتها سواء كانت تخص التعويضات المالية أو البدائل المتاحة أمامها للتسهيل عليهم حيث وضعت المحافظة خيارات متعددة أمام المواطنين لاستيعاب رغبات المواطنين جميعا.