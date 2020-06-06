بعد غد فتح حجز الإعلان الـ13 لذوي الاحتياجات الخاصة.. شروط التقديم

أعلنت وزارة الإسكان، طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، بـ10 محافظات "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، مطروح"، والوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، تتكون من 3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 مترا.

وتقدم وزارة الإسكان، مميزات لذوي الاحتياجات الخاصة، في هذا الطرح، حيث تتاح لهم الفرصة للتقديم بمفردهم، وذلك من يوم 7 يونيو، حتى 14 يونيو، منعا للتزاحم لدفع مقدم الحجز والحصول على كراسة الشروط، بينما تفتح الباب بعدها لجميع المواطنين، ومعهم ذوي الاحتياجات للتقديم، حتى 4 يوليو المقبل، كما يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة، على 5% من إجمالى عدد وحدات المشروع، وبذلك يكون لهم الأحقية فى الحصول على الوحدات المناسبة لهم، في الأدوار الأرضية.

أهم الأوراق المطلوبة من ذوي الاحتياجات، للحصول على وحدة سكنية في الطرح الجديد:

تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر فى عام 2020.

- ويقوم العميل بالتقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على الموقع "www.shmff.gov.eg".

- يقوم العميل باتباع الخطوات التالية:

ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF).

- يقوم العميل بتحميل تلك الأوراق، التي تشمل مقدم الحجز 14 ألف جنيه، وكراسة الشروط، بجانب المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل).

- يقوم العميل بإرفاق أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي– الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى– معاش استثنائي أو خلافه– امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع، أو أى أوعية إدخارية، أو حسابات التوفير، أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافيا)، تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، لجهة العمل.

ـ بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري، موضحا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، وفي حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.