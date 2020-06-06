حظك اليوم السبت 6-6-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بحبه للاستقلالية ولا يستطيع أن يكون مكبلا بالقيود، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنجح اليوم إذا رتبت أفكارك وتصبح أقوى، فقط معاكسة الشمس وعطارد قد تجعلك مشتتا قليلا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء وتستفيد اليوم من نصائح المخلصين وتقضي مع الأحباب والأصدقاء أوقاتا عذبة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.