حظك اليوم الجمعة 5-6-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو سريع الانفعال، كما أنه عنيد ولا يقبل بتغيير وجهة نظره بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تستطيع أن تقوم بتنمية أعمالك أو مشاريعك أو تقوم بعمل جديد وقد تأتي بأفكار مختلفة ومميزة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

خسوف القمر في منزلك الحادي عشر مما يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحبة والأصدقاء والاحتفال معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.