حظك اليوم الأربعاء 3-6-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الدلو أنه غير متسامح، ومن الصعب تغيير رأيه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

أورانوس والقمر في وضع معاكس مما يجعلك تميل للابتعاد قليلا، كن مستعدا اليوم للاجتهاد فلا شيء يدرك بدون تعب.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس في منزل الحب تمدك بالطاقة العاطفية وبالقدرة على التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.