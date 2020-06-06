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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 6-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | السبت 06 يونيو 2020
برج الحوت

برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بطيبة قلبه ومشاعره المرهفة، فهو يحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنب المغامرة والتسرع.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الأجواء من حولك مشحونة وعليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.