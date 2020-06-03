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حظك اليوم الأربعاء 3-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الأربعاء 03 يونيو 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يعرف عن مولود برج الحوت أن لديه القدره على تقديم التضحية من أجل إسعاد المقربين له، بالإضافة إلى أنه يحكم على الأمور بقلبه وليس بعقله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم قد يعدك الفلك بالفرح وقد تشعر بإعجاب البعض وبالسعادة في الأجواء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.