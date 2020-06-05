"صحة الإسكندرية" تنشر فيديو من داخل مستشفى صدر المعمورة

قالت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، مساء اليوم، إن مقطع الفيديو الذي تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يدعي ناشره أنه تم تصويره بمستشفى الصدر بالإسكندرية، لم يتم تصويره بأى من المستشفيات الموجودة بمدينة الإسكندرية، ولا صحة إطلاقا للتعليق الذي وضعه ناشر الفيديو.

وأضاف بيان صادر عن المستشفى مرفق معه فيديو من داخل المستشفى، أن المديرية وثقت لقطات فيديو حقيقة من داخل مستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية ويتبين منها أن مستشفى صدر المعمورة ليست هى المستشفى التى تظهر فى الفيدو المتداول.

وتهيب المديرية بجميع الموطنين عدم نشر صور أو مقاطع فيديو قبل التأكد من حقيقتها علما بأن قسم خدمة المواطنين المديرية يرحب باستقبال أي شكوى تخص الخدمة الصحية بالمحافظة.