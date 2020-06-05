"أوقاف الإسكندرية" تتابع أوضاع المساجد بالمحافظة

تابعت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب، أوضاع المساجد بالإسكندرية للاطمئنان على الحالة العامة في المحافظة.

وتفقدت اللجنة مساجد منطقة أبيس بإدارة أوقاف محرم بك، وأفادت أن الأمور مستقرة والحالة طيبة.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية، أنه تابع أوضاع المحافظة من خلال التقارير التي رفعت إليه من لجان المتابعة بالإدارات الفرعية وتبين أن الأمور على ما يرام وأنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق.

وحذر عبد الرحمن نصار، مدير المديرية، مما يروج من شائعات حول المساجد وما يتعلق بها، مؤكدا أن الأوقاف هي الجهة الوحيدة المختصة بالمساجد وما يتعلق بها من تصريحات وشؤون.