شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مستشفي حميات تلا بالمنوفية

أكدت محافظة المنوفية في بيان لها، تعافي أول حالة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفي حميات تلا، لمريض يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك بعد تلقيه العلاج داخل العزل لمدة 18 يوما.

وأشار مدير مستشفى الحميات، إلى أنه تم تخصيص 14 سريرا بالمستشفى لعزل حالات الكورونا، واستمعت اللجنة من مديرالمستشفى إلى طبيعة العمل بالمستشفى والتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها وتلقى العلاج اللازم.

من جانبها، أوضحت مديرة الإدارة الطبية بتلا، بأنه تم توزيع 167 شنطة أدوية على أسر العزل المخالطة للحالات المصابة منها 107 على الكبار و60 على الأطفال بنطاق المركز.

وأوصت اللجنة المكلفة بالمرور علي المستشفيات في محافظة المنوفية، بتوفير أنواع معينة من الأدوية لمرضى القلب والكبد والكلى من المصابين بفيروس كورونا ، كما شددت اللجنة على إستخدام أدوات التطهير والتعقيم.