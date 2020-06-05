25266 رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة بينما غادر 2 سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة و بذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة.

و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5400 طن رمل و 10200 طن يوريا و15488 طن فوسفات و 1600 طن فول صويا و 7500 طن علف بنجر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7366 طن حديد و 9400 طن خرده و 5571 طن ذرة و 1963 طن زان و 1328 طن ابلاكاش و 2200 طن أرز بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 225 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب و بلح ) وخضروات ( بطاطس و باذنجان ) وحاصلات زراعية ( بردقوش و قرع عسل و ثوم و كتان و بصل ) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات و هولندا و سنغافورة و الصين و بريطانيا و ألمانيا و سلوفينيا و بلجيكا و اليونان .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 40 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 509 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 25266 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 110317 طنا كما غادر 3101 شاحنة منها 862 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46403 من البضائع العامة .