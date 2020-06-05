ننشر مواعيد قطع المياه يوم الإثنين في دمياط

أعلنت شركة مياع الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط برئاسة المهندس محمد عسل وقف محطة مياه البستان يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٦/٨ لإجراء أعمال الصيانة السنوية ومنها إحلال وتجديد جزء من خط الطرد الرئيسى داخل المحطة وتستغرق الأعمال عشر ساعات ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً.

ومن المقرر قطع المياه عن مناطق قرى "البستان - العدلية - عزب النهضة - البصارطة - أولاد حمام - الخلافية ومركز ومدينة فارسكور - جنوب وغرب بورسعيد".

وناشدت الشركة المواطنين تخزين احتياجاتهم من المياه لحين إنتهاء الأعمال المذكوره وعودة الخدمة.