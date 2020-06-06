"الثقافة" تطلق سلسلة لقاءات فكرية على "يوتيوب".. اليوم

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إطلاق سلسلة لقاءات فكرية، تضم تسجيلات لمجموعة من الندوات والصالونات الثقافية المهمة، نظمتها قطاعات الوزارة المختلفة، لكوكبة من المفكرين والمبدعين والعلماء، ضمن فعاليات المبادرة الالكترونية "الثقافة بين ايديك"، بقناة وزارة الثقافة على يوتيوب.

وتابعت: أنها تستعرض الكثير من أراء وتوجهات العظماء من قامات مصر، الذين شكلوا ملامح التاريخ الحديث والمعاصر، موضحة أن اللقاءات تبدأ فى العاشرة والنصف مساء اليوم السبت 6 يونيو، بندوة نظمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب للمهندس هانى عازر، يطرح خلالها العديد من القضايا التى تهم المجتمع.

ويسبق الصالون فى التاسعة مساءً، حفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفونى، بقيادة المايسترو السويسرى اندرياس شبورى، ومشاركة عازف التشيللو حسن معتز، ويتضمن مجموعة من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية.