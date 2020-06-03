وزيرة الثقافة تطلق سلسلة أفلام ذاكرة الإبداع

تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، سلسلة أفلام تسجيلية بعنوان ذاكرة الإبداع تعرض ضمن فعاليات المبادرة الالكترونية الثقافة "بين إيديك" التي تبث على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب، وتبدأ في التاسعة مساء الأربعاء 3 يونيو بفيلم "فارس الظل والنور" الذي يستعرض ملامح المشوار الفني لمدير التصوير السينمائي رمسيس مرزوق وأهم أعماله والمحطات الرئيسية في تاريخه الإبداعي.

قالت عبدالدايم، في تصريحات صحفية، إن سلسلة أفلام ذاكرة الإبداع تضم محموعة من الأعمال التسجيلية والوثائقية التي تتناول سيرة علامات الفكر والفن والأدب، مضيفة أنها تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالرموز الخالدة الذين سطروا تاريخ الإبداع المصري، مؤكدة استمرار خطوات تطوير المجتمع ونشر الوعي من خلال الأدوات المتنوعة للقوى الناعمة.

يسبق الفيلم في الثامنة والنصف مساء محاضرة من برنامج ورشة "أبدا حلمك" لإعداد الممثل الشامل.