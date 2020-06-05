مصادر: حالة إيجابية في مكتب محافظ الغربية ونقله لـ"صدر المحلة"

كشفت مصادر طبية في مديرية الصحة بالغربية، إصابة أحد العاملين في مكتب محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتم نقله إلى مستشفى صدر المحلة لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمه، إلى أن نتائج التحاليل للموظف جاءت إيجابية، وتم نقله إلى مستشفى صدر المحلة لبدء تلقى العلاج، وتم اليوم إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمكتب بشكل كامل، وتم مغادرة جميع أعضاء المكتب الفني واستدعاء فريق الطب الوقائي والترصد واجراء كافة أعمال التطهير والتعقيم، وسيتم غدا، إجراء مسحات لكافة العاملين في المكتب الفني للمحافظ ونائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة.