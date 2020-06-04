تكريم رؤساء مراكز ومدن الغربية بعد انتهاء فترة عملهم

كرمت محافظة الغربية بحضور اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، اليوم، رؤساء المراكز والمدن والأحياء لانتهاء فترة عملهم بالمحافظة.

وشمل التكريم اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وعبد العزيز محمد عجاج رئيس حي أول المحلة الكبرى، ومحمد صلاح عبد الحميد رئيس حي ثان المحلة، وإبراهيم عبد اللطيف أحمد فايد رئيس مركز ومدينة طنطا، وأحمد المغاوري سليمان رئيس مركز ومدينة قطور، وعثمان السيد حسن شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وممدوح صبحي صباح النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، ومحمد متولي أبو سليم رئيس مركز ومدينة سمنود، وعبد الشافي مصطفى عبد الشافي رئيس مركز ومدينة السنطة.