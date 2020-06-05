واشنطن: الباب ما يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية مع طهران

قال المندوب الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك، اليوم، إن الباب لا يزال مفتوحا لإجراء مفاوضات على نطاق أوسع مع إيران بشأن برنامجها النووي وقضايا أخرى، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار هوك، إلى أن المفاوضات بين الجانبين، لا تزال حتى الآن مقتصرة على الإفراج عن السجناء لدى الجانبين.

وكشفت طهران أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بحث منذ أشهر مع بيل ريتشاردسون حاكم ولاية نيومكسيكو الأمريكية السابق، مسألة الإفراج عن أمريكي تحتجزه إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، حسب وكالة "مهر" الإيرانية، إن ظريف وريتشاردسون بحثا قبل أشهر مسألة تبادل جميع السجناء الأمريكيين والإيرانيين، مضيفا إن ظريف رحب بالاستجابة للجهود الإنسانية المبذولة للإفراج عن الإيرانيين المسجونين لدى الولايات المتحدة وحلفائها.

وأفرجت السلطات الإيرانية، أمس الخميس عن الجندي الأمريكي السابق مايكل وايت الذي تم توقيفه في يوليو 2018 في إيران بتهمة "جرائم أمنية وشكاوى مرفوعة من قبل أشخاص".

وقال موسوي في هذا الصدد، إن "قرار إخلاء سبيل الموقوفين بسبب تفشي كورونا والصادر عن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، شمل الأمريكي وايت، ونظرا لأنه لا أقارب له في إيران، فقد تم تسليمه للسفارة السويسرية بطلب منها على اعتبارها راعية لمصالح الحكومة الأمريكية في إيران".

وكشف موسوي أن أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ظهرت على وايت، لذا فقد خضع للعلاج والإشراف الطبي الكامل، وبعد التأكد من سلبية اختبار الفيروس تم الإفراج عنه.

ولفت موسوي إلى أنه بالتزامن مع الإفراج عن وايت فقد تسلم العالم الإيراني مجيد طاهري، قرار الإفراج عنه من المحكمة وخرج من السجن في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طاهري "كان معتقلا لأسباب واهية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شكر إيران على إفراجها عن وايت، ودعاها إلى إبرام صفقة كبرى مع بلاده قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.