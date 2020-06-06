ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى 1862656 حالة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في البلاد، ارتفع إلى 1862656 حالة، بزيادة 20555 حالة عن الإحصاء السابق، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت المراكز الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة ارتفع بواقع 1035 حالة، ليصل إلى 108064 حالة.

وتم تسجيل أحدث حصيلة لعدد حالات الإصابة والوفاة، حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الرابع من يونيو الجاري.

وكانت وزارة العمل الأمريكية، اعلنت في وقت سابق، اليوم، أن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض على غير المتوقع في مايو الماضي، وأن تسريح الموظفين انحسر.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل، أن معدل البطالة تراجع إلى 13.3 بالمئة الشهر الماضي من 14.7 بالمئة في أبريل الماضي.

وارتفعت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بمقدار 2.509 مليون وظيفة، بعد تراجع قياسي قدره 20.687 مليون في أبريل الماضي.

وكان الخبراء توقعوا أن يقفز معدل البطالة إلى 19.8% في مايو الماضي من 14.7% في أبريل، وأن ينخفض عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في مايو الماضي بمقدار ثمانية ملايين وظيفة.