الولايات المتحدة تسجل انخفاضا في الوفيات والإصابات اليومية بكورونا

أكدت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل أكثر من 1.1 ألف وفاة و21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، يوم أمس السبت.

وذكرت الجامعة التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، اليوم الأحد، أنها سجلت 1108 وفيات جديدة جراء الوباء في البلاد خلال يوم أمس 23 مايو (مقابل 1277 وفاة في اليوم السابق).

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال يوم أمس، حسب إحصاءات الجامعة، بـ21675 إصابة جديدة (مقابل 23790 إصابة في اليوم السابق).

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1622990 إصابة بالفيروس المستجد، وتوفى 96046 مريضا، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.