وزير بريطاني يناشد مواطنيه عدم الاشتراك في المظاهرات بسبب كورونا

ناشد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك البريطانيين، اليوم، عدم الاشتراك في المظاهرات الكبيرة المناهضة للعنصرية بسبب خطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال هانكوك في المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة: "أتفهم السبب في أن الناس يشعرون بالاستياء الشديد، لكننا لا نزال نواجه أزمة صحية ولا يزال فيروس كورونا تهديدا حقيقيا".

وشارك عشرات الآلاف في مسيرة وسط العاصمة البريطانية لندن، أمس الاول الأربعاء، احتجاجا على العنصرية، وتضامنا مع متظاهري الولايات المتحدة المحتجين على مقتل مواطنهم من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي الشرطة.

وقال عمدة العاصمة البريطانية "لندن"، صادق خان إنه لن يشارك في الاحتجاجات المنددة بالعنصرية في الولايات المتحدة، بسبب الظروف الحالية التي تفرضها قيود جائحة كورونا المستجد.

وأعرب خان، عن تعاطفه مع المتظاهرين المحتجين على مقتل جورج فلويد "بطريقة وحشية"، لكنه أكد أن المشاركة في الاحتجاجات تخرق قواعد التباعد الاجتماعي، كما دعا المشاركين إلى "الامتثال للنصائح الطبية والعلمية".

من جهته، أكد نائب رئيس جهاز الشرطة البريطانية لورنس تايلور أن المشاركة في هذه الاحتجاجات "تخرق القانون"، مضيفا أن المتظاهرين يعرضون حياتهم وحياة غيرهم لخطر العدوى.

وأثار مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد موجهة من الاحتجاجات في الولايات المتحدة والعديد من مدن العالم، للتنديد بما يتعرض له الأمريكيون من أصول إفريقية من عنصرية وسوء معاملة.