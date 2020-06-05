بريطانيا تعلق التجارب على "هيدروكسي كلوروكين" لثبوت عدم فعاليته

أعلن علماء بريطانيون، اليوم، أنهم أوقفوا، الاثنين الماضي، تجربة كبرى مثيرة للجدل على عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم في علاج الملاريا؛ للوقوف على مدى فعاليته في علاج مرضى وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما لم تُظهر النتائج المبدئية أدلة على فائدة له في هذا الصدد.

وقال مارتن لاندراي بجامعة "أكسفورد" الذي يشارك في الإشراف على تجارب الاستشفاء: "استعرضنا البيانات وخلصنا إلى أنه لا دليل على تأثير نافع لهيدروكسي كلوروكين على المرضى المحجوزين في المستشفى بكوفيد"، موضحا أنهم قرروا وقف إعطائه للمرضى على الفور"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.

ويأتي ذلك بعدما حذّرت سلطات الصحة والرقابة على الأدوية في عدد من الدول من استخدام العقار؛ لعدم ثبوت فعاليته في علاج المصابين بـ"كوفيد-19" وكذا إمكانية تسببه في مشكلات خطيرة بالقلب قد تصل للوفاة.

ونشرت الدورية العلمية المعروفة "ذا لانسيت" مؤخرا دراسة قائمة على المراقبة، شككت في جدوى عقاري الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" و"كلوروكين" لمرضى فيروس كورونا المستجد، وأكدت أيضا مساهمتهما في زيادة مخاطر حدوث مشاكل بالقلب ومن ثم الوفاة، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الشهر الماضي، وقف الجزء المتعلق باستخدام "هيدروكسي كلوروكين" في تجاربها.