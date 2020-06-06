"ماكرون" يبحث مع نظيره التونسي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، اليوم، سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال مكتب ماكرون في بيان، إن جدول أعمال المباحثات الهاتفية، تضمن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" وعواقبها، إلى جانب التطرق إلى العلاقات الثنائية "القوية" حيث اتفق الزعيمان، على "الاستمرار في تعزيز علاقات الصداقة والثقة بين الدولتين في جميع المجالات".

وأضاف المكتب، أن الرئيسين تبادلا أيضا "المخاوف" بشأن الأزمات الإقليمية والرغبة في التعاون، بشأنها خاصة ما يتعلق بالأزمة الحالية في ليبيا.