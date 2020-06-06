فرنسا تسجل 46 وفاة جديدة جراء كورونا

أعلنت فرنسا، أمس الجمعة، تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، جراء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بسبب الإصابة إلى 29111 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان، إنها سجلت أيضا 611 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، سجل تراجعا مجددا ليبلغ 12696 شخصا مقابل 13101 شخصا، تم الإعلان عنهم أمس الأول الخميس.

وأضافت الوزارة الفرنسية، أن عدد الموجودين في وحدات العناية المركزة انخفض كذلك إلى 1094 مريضا مقارنة مع 1163 مريضا في اليوم السابق.

وأوضحت الصحة الفرنسية، أن المستشفيات سجلت 213 حالة دخول جديدة لمرضى للعلاج من الاصابة بكورونا المستجد في انخفاض مقارنة بالعدد الذي تم تسجيله أمس الأول الخميس، والبالغ 195 حالة دخول.

وبلغ عدد المرضى الذين تم علاجهم في المستشفيات وخروجهم منها في فرنسا منذ بداية مارس الماضي 70504 أشخاص في حين وصل اجمالي عدد من تلقوا العلاج جراء اصابتهم بالفيروس في الدولة خلال الفترة نفسها إلى 102 ألف و445 شخصا.

ويأتي هذا العدد الإجمالي، بعدما أدخلت فرنسا تعديلا على نظام جمع البيانات الخاص بها ليأخذ في الاعتبار فقط عدد المرضى الذين يعانون من الفيروس التاجي مع استبعاد الحالات المشتبه بها أو الحالات المحتملة في مؤسسات أخرى مثل دور رعاية المسنين.