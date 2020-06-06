حضره مشاهير ونجوم كرة.. فض فرح نجل رجل أعمال أحياه عمر كمال وشاكوش

فضت قوات أمن الإسماعيلية حفل زفاف لنجل أحد رجال الأعمال بقرية النورس، أحياه المطربين الشعبيين حسن شاكوش، وعمر كمال، وعدد من نجوم الكورة والمشاهير بالمحافظة.

كان اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي، مدير المباحث، بورود بلاغ من الرائد محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد بوجود فرح لأحد رجال الأعمال بقرية النورس بمناسبة زفاف نجله وبحضور مطربين من القاهرة هما شاكوش وعمر كمال وعدد من نجوم الكورة ورجال الأعمال.

وانتقلت قوات الأمن برئاسة العميد محمد خالد رئيس قسم شرطة مركز الإسماعيلية وفضت الفرح وخرج المعازيم من القاعة، وتم توجيه تهمة مخالفة الحظر للقائمين على الفرح وتحرير محاضر بذلك.