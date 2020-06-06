"لجنة مكافحة كورونا": أرقام الإصابات ليست خطيرة ويجب الحذر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الشهر الجاري، سيشهد تذبذب في أعداد المصابين بالفيروس، مؤكدا شهوده ارتفاع أعداد الشفاء بين المصابين.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الأرقام التي وصلت لها مصر حاليا ليست خطيرة، بينما بات من الضروري على كل المصريين، اتخاذ الطرق الوقائية لعدم انتشار الفيروس فيما بينهم، موضحا أن هناك وعي طبي لدى كل الأطباء ممن يقوموا بطلب المسحات من المواطنين، حيث أن الأرقام الحالية، هي ليست مخيفة، بينما هي الأرقام التي تحث المواطنين على الحذر.

وأكد أن الأرقام المهمة ضمن أرقام الإصابة، هي الحالات المتوسطة والشديدة، بينما تظل الحالات الخفيفة تطلب العزل المنزلي، وعدم الإخضاع للمستشفي: "لو فيه حد حالته بسيطة وميعملش مسحة، ده خطر ممكن يتحول لمتوسط وقوي".