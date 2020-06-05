تعافي وخروج 4 حالات من فيروس كورونا بمستشفى الواسطى ببني سويف

أعلن الدكتور الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، اليوم الجمعة، عن تعافي وخروج 4 حالات من مستشفى الواسطى بعد أن أكتمل شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الدعم الطبي والعلاج اللازم.

وقال الدكتور كرم سعد مدير مستشفى الواسطى المركزي، إن من بين الحالات الأربعة 3 سيدات تخطوا عمر 65 عاما، وجرى احتجازهم داخل المستشفى عقب الاشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد ايجابيتهم للفيروس، وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة، مشيدا بالفريق الطبي وفريق العزل بالمستشفى.

من جانبه وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة،فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة، مشيدا بتفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.