الحرس الوطني الأمريكي ينشر أكثر من 41 ألف عنصر للسيطرة على المظاهرات

أعلن الحرس الوطني الأمريكي، اليوم، أنه نشر أكثر من 41 ألف عنصر في أكثر من 30 ولاية، إضافة إلى العاصمة واشنطن، مع استمرار المظاهرات التي اندلعت على خلفية مصرع أمريكي من أصل أفريقي "جورج فلويد"، بعد توقيفه من قبل الشرطة في ولاية مينيسوتا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال الحرس في بيان، إن "الحكام في 33 ولاية والعاصمة واشنطن قاموا بنشر أكثر من 41500 عنصر من الحرس الوطني لمساعدة سلطات إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمستوى المحلي في مواجهة الاضطرابات المدنية".

ويوجد حاليا في العاصمة "واشنطن"، 5100 من أفراد الحرس الوطني، من بينهم 1200 يتبعون واشنطن، بالإضافة إلى 3900 من ولايات أخرى.

وغيرت عمدة واشنطن موريل باوسر، اسم شارع مقابل للبيت الأبيض، وأطلقت عليه "حياة السود مهمة"، وهو شعار يرفع في المظاهرات ذات الطابع الحقوقي، من أجل السود الأمريكيين.

وطلبت العمدة من الرئيس دونالد ترامب، إنهاء وجود أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية، والوجود العسكري في العاصمة الذي جاء ردا على المظاهرات.