مكافحة العدوى: يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورورنا

قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى، إنه يجب على المواطنين، الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، لمنع انتشار الفيروس من خلال الرذاذ، من شخص لآخر.

وأضاف "عطية"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن في دولة الصين، جرى إثبات انتقال فيروس كورونا بأحد المطاعم لعائلة كاملة، وهي ضمن الحالات القلية التي تم إثباتها على مستوى العالم، موضحا أن أفضل تهوية، هي التهوية الطبيعية، التي وفيها يتم تحريك الهواء بشكل طبيعي، حيث أن تجديد الهواء عبر الطبيعة، هو السلوك الأفضل للتهوية.

وحذر من استخدام المراوح، مؤكدا أنها توزيع الفيروس بين الأشخاص، لأن الرذاذ يتساقط على بعد متر، بينما تساعد تلك المراوح، على نقله إلى مسافات أكبر.