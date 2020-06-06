طبيب نفسي: انتشار كورونا أدى إلى الرعب والذعر في العالم كله

قالت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، إن انتشار فيروس كورونا كجائحة على مستوى العالم كله، أدى إلى وجود ذعر ورعب، لدى الكثيرون بالعالم.

وأضافت "حماد"، خلال مداخلة لها عبر "سكايب" ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن 85% من مصابي فيروس كورونا، يعبر لديهم المرض كخفيف، ولا يؤثر بهم، بينما يؤثر المرض في 15% منهم فقط، موضحة أن الإنفلونزا الموسمية، تودى بحياة الكثيرون حول العالم سنويا، بينما انتشار فيروس كورونا في فترة قليلة، أثارت ذعر الكثير من المواطنين.

وأكدت أن هناك الكثيرون يتلقون العلاج في العزل المنزلي، ويتم شفائهم من الفيروس تماما، مشيرة إلى أنه بات من الضروري، محافظة كل شخص على نفسه، وعلى الآخرين من حوله: "لازم أعلق لو لقيت شخص مش لابس كمامة، ولازم نحافظ على بعض".