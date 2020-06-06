اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: تعميم تجربة بلازما الدم بأغلب المحافظات

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن استخدام بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا، أثبت نجاحه في شفاء عدد كبير من الحالات في مصر، الذي تم تطبيقه على عدد من الحالات: "النتائج مبشرة، وده شجعنا أننا نوسع التجربة".

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة لها عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن تطبيق بلازما الدم كان بشكل محدود للمرضى الموجودين في نطاق القاهرة الكبرى، لسرعة إيصال البلازما في خلال ساعتين، وحاليا تم إرسال الأجهزة الخاصة لفصل البلازما من دم المتبرعين في محافظات مختلفة، من أنحاء الجمهورية.

وأكدت أنه بالنسبة لعقار هيدروكسي كلوروكين، كان لمصر موقف ثابت وواضح، باختياره نتيجة دراسة قامت بها مصر، وتم البدء في تطبيقه: "نسب الشفاء والتعافي فيه كانت عالية، في الحالات البسطية والمتوسطة، وكانت المشكلات الناتجة عن استعماله قليلة مقارنه بالنتائج الفعالة له".

وأشارت إلى أن مصر، قررت استكمال العلاج بهذا العقار، بعدما قامت بعض الدول في إيقاف استخدامه، إثر مقال نشرته إحدى المجلات العالمية، التي تراجعت عنه مؤخرا، لتثبت مدى فاعليته في القضاء على فيروس كورونا.