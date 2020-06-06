بسبب تسرب الوقود.. القصة الكاملة لإعلان الطوارئ في مدينة روسية

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوامره برفع حالة الطوارئ في مدينة نوريلسك بسيبيريا، وذلك بعد تسرب 20 ألف طن من الوقود إلى نهر قريب من محطة كهرباء هناك.

وبحسب ما وصفته مجموعة بيئية هناك، فإن الضرر "كارثي" وفقا لتقرير شبكة CNN بعد أن تخطى تركيز الملوثات في المياه المستويات المسموح بها بنسبة كبيرة جدا.

ونقلا عن شبكة CNN صرحت لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة تطبيق للقانون في روسيا، أنه تم البدء في تحقيق جنائي في 20000 طن من وقود الديزل المتسرب إلى نهر نوريلسك.

خسائر الحادث: تسرب نحو 6 آلاف طن من المنتجات النفطية على الأرض وتلوث مياه المسطحات المائية

فيما قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، نقلا عن موقع روسيا اليوم، إنه تم تطويق مكان تسرب وقود الديزل بعد الحادث الذي وقع في محطة توليد الكهرباء الحرارية رقم 3، في نوريلسك في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا.

وعن تداعيات الحادثة قالت رئيسة هيئة مراقبة الموارد الطبيعية سفيتلانا راديونوفا، إنه تم اكتشاف تلوث في مياه المسطحات المائية في نوريلسك، وتسرب نحو 6 آلاف طن من المنتجات النفطية إلى الأرض، ونحو 15 ألف طن تسربت إلى المسطحات مائية.

ما هي مدينة نوريلسك؟

مدينة نوريلسك تقع في أقصى شمال روسيا، وهي مدينة صناعية ضخمة تشغل حيزًا يمتد إلى 4500 كم² في الشمال الأقصى من سيبريا.

تأسست المدينة في ثلاثينيات القرن الماضي كمعسكر للعبيد، وبعد ذلك كمركز لإقامة عمال المناجم والتعدين، وتعد نوريلسك أهم مركز لصناعات التعدين، وتحتوي على أكبر مجمع لصهر المعادن الثقيلة في العالم.

تم إدراج مسجد مدينة نوريلسك في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بصفته أبعد مسجد يقع في شمال الكرة الأرضية، وتختلف أشكال هذا المسجد المعمارية عن الأشكال الهندسية التقليدية المتعارف عليها، حيث بنيت مئذنة هذا المسجد على شكل متوازي المستطيلات وليس على شكل مستدير أسطواني، لتكون صامدة أمام تأثير الرياح القوية والبرد القاسي الذي تشتهر به المدينة.

وبحسب موقع روسيا اليوم، مول رجل الأعمال التتري مختار بيكمييف، وهو من سكان نوريلسك، مشروع بناء هذا المسجد.