سجال حاد بين روسيا وأمريكا حول الوجود العسكري في سوريا

دعا النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كراسوف، الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج هي من سوريا وعدم عرقلة تطبيع الحياة فيها، وذلك ردًا على مطلب مساعد وزير الخارجية بخروج روسيا من الشرق الأوسط، في أعقاب الضغوط الأمريكية التي تسببت في انسحاب القوات الروسية، أمس، من نقطة عسكرية في ريف الحسكة.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" العربية، قال كراسوف "يمكن للإدارة الأمريكية أن تصدر أي نوع من التصريحات، ولكن هل بالإمكان أن تتوجه إلى نفسها أولاً وقبل كل شيء، لإخراج القوات الأميركية من سوريا؟، لأن روسيا تعمل مع نظرائها من إيران وسوريا، حتى تختفي في النهاية جميع هذه المنظمات الإرهابية من الأراضي السورية التي تعاني ويمكن أن تبدأ حياة طبيعية"

وأكد كراسوف أن روسيا، وخلافاً للولايات المتحدة الأمريكية، تتواجد في سوريا بشكل قانوني، وبدعوة من الحكومة السورية، مضيفًا أن تواجد القوات الأمريكية بشكل غير قانوني في سوريا، حيث توجد أدلة بأنها تقوم باستخدام الموارد الطبيعية السورية لأغراضها الخاصة ودعمها للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وأشار البرلماني الروسي، إلى أنه ليس الولايات المتحدة من تقرر من سيكون رئيسًا في دولة معينة"، مضيفا من الأفضل ان تنتبه إلى مشكلاتها الداخلية.

كان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، أعلن أمس الخميس، أن روسيا تلعب دورا مدمرا في الشرق الأوسط، ويجب أن تغادر المنطقة، موضحا أن إبقاء الروس بعيدا عن هذه المنطقة هو حجر الأساس في السياسة الأمريكية منذ 45 عاما.