روسيا واليونان تبحثان آخر المستجدات في ليبيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، في اتصال هاتفي أجراه صباح اليوم، مع السفير اليوناني لدى روسيا إيكاتريني ناسيكا آخر المستجدات الراهنة في ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية على موقعها الإلكتروني، أن الجانبين أكدا ضرورة الالتزام بالحل السياسي للأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعيا إلى مشاركة أكثر نشاطًا في هذا الصدد.

وأضافت الوزارة أن "فرشينين وناسيكا ركزا بشكل رئيسي على نزاعات منطقة البحر الأبيض المتوسط​، والتي ينظر فيها حاليا مجلس الأمن الدولي".

وتابعت الوزارة: "أن الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع في ليبيا، وأكدا عدم وجود بدائل للتسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة"، مشيرين إلى أن الدول المهتمة والتحالفات الإقليمية، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، يمكن أن تقدم مساهمة مفيدة لحل الأزمة".

كما ناقش الجانبان تنسيق الجهود الدولية المبذولة لدعم القرارات المتخذة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي عقد في برلين في 19 يناير الماضي بمشاركة الأطراف الليبية، وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة حل المشكلة بشكل عاجل بتعيين ممثل جديد للأمين العام للأمم المتحدة لشئون ليبيا.