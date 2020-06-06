استشاري مناعة: الاهتمام بالطعام الصحيح وممارسة الرياضة يقي من كورونا

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن الالتزام بالبروتينات والبقوليات والسلطة، أمر شديد الأهمية، لتعزيز عمل الجهاز المناعي للإنسان.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة له ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه يجب على كل الأشخاص الاهتمام بالطعام الصحيح، والشرب وممارسة الرياضة، والابتعاد عن الوجبات السريعة والتدخين، موضحا أن لجوء البعض إلى عقاقير الفيتامينات دون الاهتمام بالطعام الصحيح، أمر غير سليم، ويؤدى إلى عدم عمل الجهاز المناعي بقوته، والإفراط في الفيتامينات، قد يؤدي إلى تكوين حصوات بالكلى.

وأكد أن تحفيز عمل جهاز المناعة طبيعيا، أمر جيد، ومن شأنه القضاء على فيروس كورونا، وعدم المرض به من الأساس، مشيرا إلى أن على كل طلاب الثانوية العامة، الابتعاد تماما خلال تلك الفترة عن تناول الوجبات السريعة، لعدم ضعف مناعتهم، ومن ثم مرضهم بفيروس كورونا.