الأزهر للفتوى الإلكترونية: PUBG تهون من شأن الدين والعقيدة

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن تخوفات مؤسسة الأزهر تجاه لعبة "Pubg"، ليست تخوفات من لعبة إلكترونية، بقدر وجود تحديات تواجه دول العالم كله: "عندنا وحدات رصد ومتابعه لكل ما يجري في الساحة، واللعبة من شأنها التأثير على عقيدة أبنائنا".

وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن ركوع اللاعب أمام أحد الأصنام لتجاوز مرحلة، والدخول في مرحلة أخرى، أمر له بعد نفسي خطير، وصورة ذهنية تتعلق في أذهان الشباب، وتهون من شأن الدين والعقيدة.

وأوضح أن الشريعة الإسلامية جاءت لنشر 5 مقاصد، وأولها حفظ الدين والناس، وتلك المرتكزات يتحقق بها الاستقرار والأمن المجتمعي.

وأكد أن ما قام به الأزهر من توضيح تجاه تلك اللعبة، هو محاولة لعدم تفاقم الأثار السلبية، لمثل تلك المعتقدات الغريبة التي من شأنها التأثير على معتقدات أبنائنا، مشيرا إلى أنه مع إصدار ذلك البيان، جرى إيضاح بأن الألعاب ليست حراما ولم نحرمها قط، بينما نسعى إلى إيضاح ضرورة إنهاء الأبناء لمهامهم الأساسية اليومية قبل بدأهم في مثل تلك الألعاب.