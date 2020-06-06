مساعد وزيرة الصحة تناشد المتعافين بالتبرع بالبلازما: نتائجها مبشرة

نصحت الدكتورة نهى عاصم مساعد وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، المواطنين المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بالتبرع بالبلازما للمتعافين، مشيرة إلى أنه جرى سحب بلازما من 32 متعاف، وبعد الاختبارات اللازمة، تكفي لـ60 مريض، وأنه تم منح 12 مريض البلازما، وخرج منهم 3 مرضى، مشددة أنها للمرضى أصحاب الحالات الخطيرة.

وقالت عاصم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن المتعافين بسبب البلازما كانت حالتهم خطيرة، وأنهم كانوا على وشك الوفاة، مضيفة أن وزارة الصحة أعلنت عبر صفحتها الرسمية، أماكن استقبال المتبرعين وأرقام هواتفهم، مشيرة إلى أن الوزارة لديها أرقام المتعافين، وكانت تتواصل لهم، مناشدة المتعافين بالتوجه لأماكن خدمات نقل الدم القومي.

وأوضحت عاصم، أن الوزارة لديها برتوكول بحثي واضح، تم عمله في وقت طويل، وأن النتائج كانت "مشجعة جدا ومبشرة وفتحت نفس الجميع"، مضيفة: "اسمح لي أشجع الناس أنها تتبرع، ده أمل قوي جدا، وأمل لمرحلة معينة من العيانين، وملناش ليها بديل، والحالات الخطيرة اللي داخلة على التنفس الصناعي، الأمل في البلازما"، مشددة على أن السلامة للمتبرع، والمتلقي تبلغ 100%.