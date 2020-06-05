لجنة المرور على المستشفيات بالمنوفية تشدد على الالتزام ببروتوكولات الصحة

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإنتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلي وضمان وصول العلاج لهم ورصد أي سلبيات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وتفقد أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة محمد موسى نائب المحافظ بالمرور على مستشفى أشمون العام، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بالمستشفى والمسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة، وتبين للجنة أن عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفى 37 سريرا من مستهدف 60 سريرا بالإضافة لتواجد 3 أجهزة تنفس، وأن القوة البشرية المخصصة للعزل 40 طبيبا، 35 من أطقم التمريض، كما تبين للجنة أنه يتم عمل استبيان مبدئي بالمستشفى، وتحديد الحالات للعزل المنزلي ويتم تسجيلها إلكترونيا، وأنه يوجد 95 حالة عزل منزلي من تاريخ 30 مايو الماضي، وتم تبليغ الإدارة بالحالات لمتابعتها من خلال الفريق الطبي لحالات العزل، كما قام أعضاء اللجنة بالاتصال تليفونيًا ببعض الحالات للمتابعة والتأكد من صرف العلاج لهم والاطمئنان على الحالة الصحية لهم.

وفي ذات السياق، قام أعضاء اللجنة بالمرور على مستشفى حميات أشمون وتأكدت من التزام حضور أفراد الهيئة الطبية بالمستشفى، وتبين للجنة أنه تم تخصيص 38 سريرا للعزل بالإضافة إلى وجود 4 أجهزة تنفس وأن العناية المركزة تحت التجهيز كما يوجد كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية ولا يوجد عجز ، كما تبين للجنة وجود 36 حالة عزل منزلي بداية من 28 مايو الماضي، وأكدت اللجنة أنه تم التواصل ببعض الحالات للاطمئنان عليهم والتأكد من صرف العلاج لهم.

وفي سياق متصل، قام أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة اللواء علاء رشاد السكرتير العام بالمرور على مستشفى تلا المركزي للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي والمسار لإستقبال الحالات المصابة ، وتبين للجنة بأن بالمستشفي 160سرير مخصص منها 70 سرير للعزل و5 أسره للعناية و11 جهاز تنفس صناعي، كما تبين للجنة إنتظام الأطقم الطبية والتمريض وأن المستشفى تعمل بقوة 306 أطباء مقيمين وأخصائي علاج طبيعي وصيدلي و627 تمريضا، كما أن هناك اكتفاء في الوقت الحالي في بعض الأدوية ونقص في بعض الأدوية الأخرى، والمستلزمات الطبية وأوصت اللجنة بتوفير الأدوية والمستلزمات اللازمة. .