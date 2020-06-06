التنمية الأفريقي يوافق على قرض لمساعدة نيجيريا في مواجهة كورونا

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، أمس الجمعة، على قرض بقيمة 288.5 مليون دولار، لمساعدة نيجيريا على الاستجابة لجائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتخفيف تأثيره على الأفراد والشركات.

وسيدعم القرض خطط الحكومة لتحسين المراقبة والاستجابة لحالات طوارئ "كوفيد 19"، وتخفيف التأثير على العمال والشركات، وتقوية نظام الحماية الاجتماعية.

وذكر البنك الذي يتخذ من أبيدجان مقرا له، في بيان، أن نيجيريا، وهي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وأكبر منتج للنفط في القارة، تواجه أزمة مزدوجة تتمثل في "كورونا المستجد"، وأزمة اقتصادية سببها إلى حد كبير انخفاض أسعار النفط العالمية.

وحتى، أمس الجمعة، سجلت البلاد 11516 حالة إصابة بالفيروس التاجي، و 3535 حالة شفاء و 323 حالة وفاة.

وأشار البنك الإفريقي، إلى أن القرض هو استجابة البنك الأولية للمساعدة في التخفيف من تراجع أسعار النفط وتأثيره على الاقتصاد الوطني النيجيري. ويعيش حوالي 40.1% من النيجيريين تحت خط الفقر البالغ 1.90 دولار في اليوم، ويخشى أن يؤدي انخفاض دخل الأسرة خلال الوباء إلى تدهور الثروة لكل من العاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

وقالت كبير مديري بنك التنمية الأفريقي لدولة نيجيريا إبريما فال، إن البرنامج المقترح سيضمن دعم الوضع المالي والاقتصاد بشكل كافٍ لمواجهة صدمات كورونا المستجد، وبالتالي الحد من تأثيره السلبي المحتمل على سبل العيش والاقتصاد بشكل عام.

وقبل ظهور أزمة كورونا المستجد كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد النيجيري بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ويزداد نموًا بنسبة 3.3% في عام 2021. ولكن مع ظهور الوباء وتراجع أسعار النفط الخام، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4.4% بموجب سيناريو خط الأساس المحافظ ، و 7.2% إذا استمر الوباء حتى نهاية عام 2020.

وأوضحت فال، أنه بخلاف احتياجات البلاد العاجلة للانتعاش الاقتصادي، سيجري البنك وشركاء التنمية الآخرون حوارًا مع الحكومة بشأن مقترحات لإصلاحات هيكلية متوسطة الأجل لتنويع وتعزيز الإيرادات المحلية بعيدًا عن قطاع النفط.